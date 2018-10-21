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برلمان

برلماني يكشف كذب إدعاء اختفاء مصطفى النجار قسريا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:05 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
فريدة محمد
وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بخصوص ما أثارته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول الدكتور مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلمانى السابق وأحد مؤسسي حزب العدل ونشر بعضها أخبارا بإلقاء القبض عليه وإشاعة البعض الآخر بأنه مختف قسريا، أنه وثيقة تؤكد أن "النجار" هارب من حكم صادر ضده.

وقال "عابد" فى بيان صحفى له، إن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان أصبحت تقوم بدور وطني كبير خاصة فى الرد على الشائعات والأكاذيب والحملات المسعورة التى تقوم بها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة.

وأكد أنه قام بالبحث الدقيق عن حقيقة ملف النجار وتأكد من صدق بيان الاستعلامات الذي استند لمعلومات رسمية من الجهات المختصة والتى أوضحت مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم فى 30 ديسمبر 2017.

وتابع: والحقيقة الثانية هى أنه تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض والذى يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل وتحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها وأن المذكور نشر على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولجميع القيادات والعاملين بهذه الهيئة الوطنية الناجحة التى استعادت دورها المحورى والريادى محليا وإقليميا ودوليا، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع أوجه الدعم لهذه الهيئة حتى تواصل دورها على مختلف الأصعدة السياسية دفاعا عن مصر وشعبها والعمل على مواجهة جميع الإشاعات والأكاذيب التى تبثها الآلة الإعلامية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
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