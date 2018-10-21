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مبادرة معا نبني حياة تنطلق برعاية محافظ الجيزة.. السبت المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:46 م
مبادرة معا نبني حياة
مبادرة معا نبني حياة
القسم السياسي
يعقد في السادسة من مساء السبت المقبل ٢٧ أكتوبر، المؤتمر الأول لإطلاق مبادرة "معا نبني حياة"، والذي ينعقد تحت شعار "الإعلام والصحة شركاء في التوعية"، حيث يعقد المؤتمر بمسرح مدينة الطلبة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور د. لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة وعدد من المسئولين والشخصيات العامة.

وصرح محمود بكري المنسق العام للمبادرة بأن وفدا التقي بمحافظ الجيزة، وبنائبة المحافظ للتنسيق لإطلاق المبادرة، والتي تستهدف نشر التوعية الصحية، وتنظيم سلسلة من القوافل الطبية في العديد من القري والمراكز والنجوع.

حضر اللقاء من شركاء المبادرة كل من الحاج عبدلله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة ومستشار الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى للمبادرة، والكاتب الصحفى محمود بكرى منسق عام مبادرة "معآ نبنى حياة" والمخرج سيد سالم المدير التنفيذى للمبادرة.
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