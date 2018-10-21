وزيرة الثقافة توافق على مجانية ورشة نجوم المستقبل فى التمثيل والإخراج

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على فتح باب الاختبارات للمتقدمين لورشة (نجوم المستقبل ) في مجالات (التمثيل والإخراج والكتابة المسرحية ) حتي سن 35 عاما مجانا.



والورشة ينظمها البيت الفني للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية وذلك اعتبارا من الواحدة ظهر الجمعة 2 نوفمبر ويتم استقبال الطلبات حتى 29 أكتوبر الجاري بمقر المسرح يوميا على مدار 12 ساعة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.



وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن ورشة نجوم المستقبل تعد إحدى خطوات وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم فنيا وتقديمهم للجمهور، مشيرا إلى دور البيت الفني للمسرح الذى يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب لما يفيد المجتمع بالثقافة والفنون.