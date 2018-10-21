استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 بـ 612 جنيها للجرام

أسعار العملات اليوم:

الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع

اليورو يسجل 20.82 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 23.64 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.78 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتى يسجل 4.88 جنيه للبيع

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب استقرارًا خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 17.85 جنيه للشراء و 17.95 جنيه مقابل الجنيه المصرى.واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الأحد، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8582 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.7101 جنيه للشراء، و20.8299 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.4996 جنيه للشراء، و23.6345 جنيهًا للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1136 جنيه للشراء، و18.2195 جنيه للبيع.وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9605 جنيه للشراء، و16.0516 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5803 جنيه للشراء، و2.5956 جنيه للبيع.وشهدت أسعار صرف العملات العربية، استقرارا، مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.واستقر سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم "الأحد" 21 أكتوبر 2018، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 612 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 18 نحو 525 جنيها، وبلغ سعر الجرام بعيار 14 نحو 412 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 70 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 4896 جنيها.وسجل سعر الذهب العالمى 1228 دولارا للأوقية.