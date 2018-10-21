حكم الصلاة منفرداً خلف الصف

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة دائمًا بتسوية الصفوف حيث إن تسويتها لها علاقة بالأخوة والترابط بين المسلمين وقال لا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم.





وأضاف "فخر"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من ترك الصفوف ولم يكمل الفراغ وصلى بعيدًا عن الصفوف فما حكم ذلك؟»، أن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم من كره هذا والبعض الآخر من قال بجواز هذا، وعلى هذا عندما يكتمل الصف وتتساوى الصفوف تباعًا فهذا أولى.



