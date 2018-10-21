ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الصلاة منفرداً خلف الصف

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:49 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة دائمًا بتسوية الصفوف حيث إن تسويتها لها علاقة بالأخوة والترابط بين المسلمين وقال لا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم.

وأضاف "فخر"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من ترك الصفوف ولم يكمل الفراغ وصلى بعيدًا عن الصفوف فما حكم ذلك؟»، أن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، فبعضهم من كره هذا والبعض الآخر من قال بجواز هذا، وعلى هذا عندما يكتمل الصف وتتساوى الصفوف تباعًا فهذا أولى.

وتابع: أما إذا ما ترك أحد الصفوف وترك فرجه وتأخر عن الصفوف شيئًا وصلى أجازه بعض الفقهاء، فإذا ما أحدثنا صفًا فى نهاية المسجد وصلى الناس على هذا فلا مانع ولكن الأولى عدم ذلك خروجًا من الخلاف.
loading...

ترشيحاتنا

صفات الرجل الذى تحبه النساء.. فيديو

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

برزنتيشن تقترب من رعاية الأهلي

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

في دقيقتين.. وصفة لتحضير سلطة الكول سلو.. فيديو

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

ليفربول يواصل احتفالاته بـ محمد صلاح

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

بعد إلغاء حفل الزفاف.. هل انتهت علاقة مي حلمي ومحمد رشاد؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟