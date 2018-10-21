الحجر الصحى يوقف الإجراءات المتبعة على مسافري الهند بعد انتهاء وباء نيباه

تلقت سلطات إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة، خطابا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بوقف الإجراءات الطبية المتبعة علي المسافرين القادمين من دولة الهند، وذلك عقب انتهاء التفشي الوبائي لمرض نيباه هناك.



وأكدت الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة في خطابها لسلطات الحجر الصحى بالمنافذ والمطارات، أنه في ضوء متابعة الوضع الوبائي لمرض نيباه بالهند، وعدم الإبلاغ عن أي حالات إصابات جديدة أو وفيات ناتجة عن الفيروس من الأول من يونيو الماضى، بإضافة إلى عدم رصد أي انتقال للمرض خارج الحدود، حيث تم تقييم خطورة المرض إلي خطورة محدودة في الانتقال عبر الحدود، والتوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بعدم اتخاذ أي إجراءات حظر على السفر أو التجارة، وإخطار شركات الطيران التي تعمل على تلك الخطوط.



يذكر أن مرض نيباه هو مرض حيواني ناشئ حديثا يمكن أن ينتقل من الحيوانات " الخفافيش أو الخنازير" إلى الإنسان، أو من الأطعمة الملوثة أو من إنسان إلى آخر، وتصل فترة حضانة المرض من 4 إلى 14 يوما، وتتمثل أعراضه بحمى وصداع وألم عضلي والتقيؤ والتهاب بالحلق، ويمكن أن يتبعه دوار ونعاس وتغيير في الحالة الذهنية والتهاب الدماغ الحاد، وحدوث بعض المشاكل في الجهاز التناسلي في بعض الأحيان، وحدوث غيبوبة في بعض الأوقات تمتد من 24 إلي 48 ساعة.