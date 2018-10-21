ضبط تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمنيا، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنيا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام والدراجات النارية.





وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمنيا قيام محمود ش. م، 30 عاما"،مسجل شقى خطر- سرقات متنوعة" سبق إتهامه فى 30 قضية " شروع فى قتل، مخدرات،سرقة، سلاح نارى، سلاح أبيض"، و عمرو م. ف- 24 عاما، سبق اتهامه فى 12 قضية "سرقة، سلاح نارى، شروع فى قتل، مخدرات، فرض سيطرة" .. بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة حقائب اليد والهواتف المحمولة، وكذا إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية مُستخدمين فى ذلك دراجات نارية مستأجرة، متخذين من دائرة قسم شرطة المنيا والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، بحوزة المتهم الأول "فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار، أقر بحيازته لها بقصد الدفاع".





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة ، وأضاف المتهمان بأنهما قاما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى أحد عملائها، ويدعى هشام ع. ح- 30 عاما، ومقيم بذات العنوان، سبق اتهامه فى 13 قضية "شروع فى قتل، مخدرات، ضرب، سرقة، إخفاء مسروقات" تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق وأقر بعلمه بأن الهواتف المحمولة، والدراجات النارية من متحصلات وقائع السرقة، وتم ضبط المسروقات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.