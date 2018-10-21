ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

دبلوماسي سابق: تفعيل اتفاق الحريات الأربع هدف السيسي من زيارة الخرطوم.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:56 م
الرئيس السيسي وعمر
الرئيس السيسي وعمر البشير
مي فهمي
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع اللجنة العليا برئاسة الرئيس السيسي وعمر البشير دليل على اهتمام البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب تتفق مع تطلعات الشعبين المصري والسوداني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" بفضائية mbc مصر2، اليوم الأحد، أن لقاء الرئيس السيسي في السودان كان قد تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس للسودان وتم الاتفاق على عقد عمل اللجنة في شهر أكتوبر الجاري، للتشاور في العديد من الملفات الإقليمية ومصالحهم في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك إرادة مشتركة بين القيادتين السياسيتين في البلدين في تفعيل لاتفاق الحريات الأربعة، وسيتم إعطاء دفعة قوية لكافة الاتفاقات التي ستعمل على تفعيل تلك الحريات الأربعة.
loading...

ترشيحاتنا

بعوامة أطفال.. مهاجر يهرب من تركيا لليونان

قرار عاجل من وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات داليا البحيري

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

رسالة حلا شيحة لشقيقتها هنا بعد زواجها من أحمد فلوكس.. صور

برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

استعدادات في مطار القاهرة لنقل رحلات مصر للطيران إلى مبنى الركاب 2

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

رسالة هنا شيحة لجمهورها بعد زواجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟