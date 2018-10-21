دبلوماسي سابق: تفعيل اتفاق الحريات الأربع هدف السيسي من زيارة الخرطوم.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع اللجنة العليا برئاسة الرئيس السيسي وعمر البشير دليل على اهتمام البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب تتفق مع تطلعات الشعبين المصري والسوداني.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" بفضائية mbc مصر2، اليوم الأحد، أن لقاء الرئيس السيسي في السودان كان قد تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس للسودان وتم الاتفاق على عقد عمل اللجنة في شهر أكتوبر الجاري، للتشاور في العديد من الملفات الإقليمية ومصالحهم في المنطقة.



وأشار إلى أن هناك إرادة مشتركة بين القيادتين السياسيتين في البلدين في تفعيل لاتفاق الحريات الأربعة، وسيتم إعطاء دفعة قوية لكافة الاتفاقات التي ستعمل على تفعيل تلك الحريات الأربعة.