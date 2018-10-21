مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه

رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن أحد النواب -دون ذكر اسمه- لرفع دعوى مباشرة ضده، وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلب وجودها فى الطلب.





جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، والتى شهدت إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارًا من عدد من الأحزاب بشأن رئاسة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان، وأخطر حزب مستقبل وطن، المجلس بأن النائب عاطف ناصر، رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب السيد عبد العال، رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.



