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برلمان

مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:40 م
البرلمان
البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن أحد النواب -دون ذكر اسمه- لرفع دعوى مباشرة ضده، وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلب وجودها فى الطلب.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، والتى شهدت إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارًا من عدد من الأحزاب بشأن رئاسة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان، وأخطر حزب مستقبل وطن، المجلس بأن النائب عاطف ناصر، رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب السيد عبد العال، رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

وأبلغ حزب مصر بلدي، بأن النائب شرعي صالح، رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب المحافظين فقد اختار النائبة هالة أبو السعد، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.
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