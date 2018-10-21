نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

أقامت مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، احتفالية خاصة لإطلاق مبادرة " ذراعى خط احمر" بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجمات الوسط الفنى، منهم: أميرة فتحى، وفاء سالم، والإعلامية بوسى شلبى، والإعلامية سهير جودة، ورولا خرسا، ودعاء فاروق، ومى نورالشريف، وهبة الأباصيرى، وملكات جمال Miss egypt 2018 وبحضور المهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية، وأعضاء مجلس الأمناء، والمهندس ماجد حمدى، ومدير عام مستشفى بهية الدكتور محمد عمارة.



تهدف المبادرة لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لمرض سرطان الثدى الى جانب توعية محاربات مرض "الليمفوديما" وأسرهم بأهمية ارتداء الأسورة الخاصة بالمرض، وهو الذى يصيب الذراع بعد عملية استئصال الثدى.



المبادرة تهدف الى جعل مريض سرطان الثدى يرتدى أسورة فى الذراع المستأصل منه الغدة الليمفاوية للتحذير بان الذراع ممنوع التعامل معه بالجذب أو الدفع أو حمل أوزان ثقيلة، وعدم ارتداء ملابس ضيقة أو قياس الضغط او تركيب محاليل أو الوخز بالابر أو قص الأظافر وتجنب لسع الحشرات منعا للتورم الذى يؤدى الى بتر الذراع.



لذا تم تصنيع أسورة مصنوعة من النحاس ومبطنة بالجلد كتب عليها بالانجليزية وبلغة طبية اختصارات متعارف عليها دوليا التحذيرات السابقة، وسوف يتم توزيعها مجانا لمرض سرطان الثدى التى تم تصنيعها بمعرفة الدكتورة مها نور مؤسس المبادرة.