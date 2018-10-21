ندوة حول المعاملات الزراعية لنخيل التمر بإدارة سيوة الزراعية

نظمت جمعية البر بسيوة ندوات بالتعاون مع الإدارة الزراعية بسيوة, لمناقشة رفع القيمة الاقتصادية لتمور سيوة، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على تمور سيوة للوصول بها للأسواق العالمية.



صرح بذلك الحسن نويجي وأوضح أن الندوات تأتي إيمانا من الجمعية في نشر العلم والمعرفة للمواطنين في كافة المجالات فقد نظمت ندوات في مجال المعاملات الحديثة وفي مجال نخيل التمر " النظافة ، الخف ، التكييس ، وغيرها, مشيرا إلى أنه حاضر بها كبار المهندسين الزراعيين بالواحة.



من جانبه صرح أحمد خليل مسئول الإرشاد بالإدارة الزراعية بسيوة, أن تنفيذ البرنامج يتم من خلال عدد خمسة مهندسين بالإدارة الزراعية، ويأتي ذلك في إطار برنامج تطوير سلسلة القيمة للتمور في مصر المنفذ من خلال منظمة الفاو بالتنسيق والتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح والمعمل المركزي لتطوير النخيل وزراعة الأنسجة.