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برلمان

تفويض مكتب النواب لتحديد مواعيد 5 طلبات مناقشة عامة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:44 م
البرلمان
البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تفويض مكتبه "رئيس البرلمان ووكيليه" فى تحديد موعد للمناقشة العامة لـ 5 طلبات مقدمة من النواب عن سياسات الحكومة.

وجاءت الطلبات مقدمة من النائب عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضوا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، وطلبان مقدمان من النائب بسام فليفل و 40 نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكانى وعن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركات حراسة ونظافة.

وتقدم النائب سمير رشاد ابو طالب وأكثر من 40 نائبا بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط - المنيا.
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