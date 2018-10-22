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تعليم

وزير التعليم العالي يوافق على افتتاح 4 كليات طبية بالوادي الجديد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:58 م
صدى البلد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي قرر إيفاد لجنة من القطاع الطبي بالوزارة لدراسة افتتاح 4 كليات طبية جديدة وهى كليات (الطب البشرى - طب الأسنان - الصيدلة - تمريض).

وأضاف أنه يتم البدء في التدريس بهذه الكليات مع بداية العام الدراسي القادم، بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن هذه الكليات ستعمل على توفير كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أبناء المحافظة.

كما أشار الزملوط إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة استغلال مبنى ديوان المحافظة القديم وذلك بهدف تعظيم استغلال المبنى لتوفير أماكن للكليات الجديدة التي سيتم افتتاحها.
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