عجز ريال مدريد وكسر ميسي يتصدران الصحف الإسبانية

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم "الاحد"، الضوء على هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي بنتيجة 2-1، وفوز برشلونة على إشبيلية برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وجاء عنوان "العجز" متصدرا صحيفة "آس" المقربة من نادي ريال مدريد



أضافت: "عقب بداية قوية من الخصم كان هناك ردة فعل من الفريق لكن بدون حظ، 34 تسديدة، 3 كرات في القائم وهدفين لم يتم إلغائهما وهدفًا من مارسيلو".



بينما عنونت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد أيضًا "مدريد خراب"

- لوبيتيجي يفقد كل الثقة بعد خسارة جديدة، والقائد سيرجيو راموس الذي أوصى بالتوقيع مع المدرب في حيرة

- تخطيط فلورنتينو بيريز السيئ يعرض المشروع للخطر.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، والمقربة من نادي برشلونة "القائد المكسور"



فيما عنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية والمقربة أيضًا من برشلونة عنوانًا: "الصدارة مع الألم".



وكان أعلن نادي برشلونة رسميًا، عن غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته أمام إشبيلية، بكسر في الذراع الأيمن.