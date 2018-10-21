ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

5 وقائع مثيرة للجدل لكيم كاردشيان في عيد ميلادها.. زيارتها لدونالد ترامب.. طلاقها بعد 72 يوما والتطاول على زوج شقيقتها كلوي ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:29 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
شروق إبراهيم
  • كيم كاردشيان تلجأ للأم البديلة لإنجاب طفلتها الثالثة
  • صورها الجريئة لم يرحب بها المجتمع الأمريكي

اكتسبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، شهرتها من الوقائع والتصرفات المثيرة للجدل،فهي ليست نجمة سينمائية أو عارضة أزياء مثل شقيقنها كيندال جينر بل لجأت لأحداث في حياتها اليومية كي تعرضها على الشاشة الصغيرة من خلال المسلسل الشهير keeping up with kardashians.

وفي عيد ميلادها الـ38 الذي يصادف اليوم الـ21 من شهر أكتوبر، نرصد لكم 5 وقائع مثيرة للجدل في حياة كيم كاردشيان.

زيارة دونالد ترامب:

على الرغم من نية كيم كاردشيان في مساعدة إحدى السجينات من أجل الحصول على عفو رئاسي بسبب الحكم عليها بالمؤبد، فإن زيارتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في شهر مايو الماضي عرضها لهجوم عنيف من قبل الشعب الأمريكي الذي يرفض غالبيته سياسته.

وازداد الأمر سوءا بعد زيارة زوجها المطرب الأمريكي كاني ويست لترامب منذ أسابيع بهدف مناقشة بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الأمريكي، وقيام أيضا كاني ويست بالإشادة بالرئيس ترامب بأنه يقوم بالافضل من أجل مصلحة أمريكا.

الأم البديلة:

لجأت كيم لأم البديلة لإنجاب طفلتها الثالثة شيكاغو لعدم تمكنها من الحمل والإنجاب بشكل طبيعي بعد طفلها سانت لانها تعرضت خلال الولادة لنزيف في الرحم.

وتعد هذة الواقعة الأكثر جدلًا لان اللجوء لرحم سيدة أخرى من أجل الانجاب أمر غر معتاد وغريب للبعض.

خلافاتها مع زوج شقيقتها:
بعد انتشار فيديو خيانة لاعب كرة السلة الشهير تريستان تومسون لشقيقتها كلوى كاردشيان مع سيدتين، اتخذت كيم موقفا صارمًا بالهجوم على تومسون كنوع من الدعم لشقيقتها خلال ظهورها في برنامج Ellen show.

ولكن بعد التصالح بين كلوي وتريستان، أضطرت كيم لمصالحة زوج شقيقتها من جديد وطلبت منه في أحد الفيديوهات التي نشرتها أن يعيد متابعتها مجددا على انستجرام بعد أن منحها " بلوك" بسبب تصريحاتها ضده.

طلاق بعد 72 يومًا:
بعد 72 يومًا من زواجها من لاعب كرة السلة كريس هامفريز، طلبت كيم الطلاق منه بسبب خلافات لا يمكن التصالح بسببها.

وكانت كيم قد أعربت عن أنها تعيسة فى زواجها، وقالت: "لم أكن أتصور أن الزواج سوف يكون صعبًا إلى هذا الحد.. ولم يكن قرار الطلاق سهلًا أيضًا، وكنت أتمنى أن يدوم زواجها للأبد".

الصور الجريئة:

كسرت كيم الرقم القياسي في التقاط صورًا مثيرة للجدل لها عبر السوشيال ميديا أو على أغلفة المجلات العالمية، وشن البعض هجوما عليها ووجه اليه اتهامات بأنه تسيء للأنوثة.
loading...

ترشيحاتنا

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

موعد مباراة المصري القادمة أمام فيتا كلوب

الحكومة الفلسطينية تدين اختطاف محافظ القدس ومدير مخابراتها

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

الناتو يحمل روسيا مسئولية انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

أجيري يحدد موعد الإعلان عن محترفي المنتخب واستبعاد حسن كوكا

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى
برلماني: تشكيل لجنتين لبحث زيادة أجور الموظفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟