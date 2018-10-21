5 وقائع مثيرة للجدل لكيم كاردشيان في عيد ميلادها.. زيارتها لدونالد ترامب.. طلاقها بعد 72 يوما والتطاول على زوج شقيقتها كلوي ..فيديو

كيم كاردشيان تلجأ للأم البديلة لإنجاب طفلتها الثالثة

صورها الجريئة لم يرحب بها المجتمع الأمريكي

اكتسبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، شهرتها من الوقائع والتصرفات المثيرة للجدل،فهي ليست نجمة سينمائية أو عارضة أزياء مثل شقيقنها كيندال جينر بل لجأت لأحداث في حياتها اليومية كي تعرضها على الشاشة الصغيرة من خلال المسلسل الشهير keeping up with kardashians.



وفي عيد ميلادها الـ38 الذي يصادف اليوم الـ21 من شهر أكتوبر، نرصد لكم 5 وقائع مثيرة للجدل في حياة كيم كاردشيان.



زيارة دونالد ترامب:



على الرغم من نية كيم كاردشيان في مساعدة إحدى السجينات من أجل الحصول على عفو رئاسي بسبب الحكم عليها بالمؤبد، فإن زيارتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في شهر مايو الماضي عرضها لهجوم عنيف من قبل الشعب الأمريكي الذي يرفض غالبيته سياسته.



وازداد الأمر سوءا بعد زيارة زوجها المطرب الأمريكي كاني ويست لترامب منذ أسابيع بهدف مناقشة بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الأمريكي، وقيام أيضا كاني ويست بالإشادة بالرئيس ترامب بأنه يقوم بالافضل من أجل مصلحة أمريكا.



الأم البديلة:



لجأت كيم لأم البديلة لإنجاب طفلتها الثالثة شيكاغو لعدم تمكنها من الحمل والإنجاب بشكل طبيعي بعد طفلها سانت لانها تعرضت خلال الولادة لنزيف في الرحم.



وتعد هذة الواقعة الأكثر جدلًا لان اللجوء لرحم سيدة أخرى من أجل الانجاب أمر غر معتاد وغريب للبعض.

اكتسبت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، شهرتها من الوقائع والتصرفات المثيرة للجدل،فهي ليست نجمة سينمائية أو عارضة أزياء مثل شقيقنها كيندال جينر بل لجأت لأحداث في حياتها اليومية كي تعرضها على الشاشة الصغيرة من خلال المسلسل الشهير keeping up with kardashians.وفي عيد ميلادها الـ38 الذي يصادف اليوم الـ21 من شهر أكتوبر، نرصد لكم 5 وقائع مثيرة للجدل في حياة كيم كاردشيان.على الرغم من نية كيم كاردشيان في مساعدة إحدى السجينات من أجل الحصول على عفو رئاسي بسبب الحكم عليها بالمؤبد، فإن زيارتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في شهر مايو الماضي عرضها لهجوم عنيف من قبل الشعب الأمريكي الذي يرفض غالبيته سياسته.وازداد الأمر سوءا بعد زيارة زوجها المطرب الأمريكي كاني ويست لترامب منذ أسابيع بهدف مناقشة بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الأمريكي، وقيام أيضا كاني ويست بالإشادة بالرئيس ترامب بأنه يقوم بالافضل من أجل مصلحة أمريكا.لجأت كيم لأم البديلة لإنجاب طفلتها الثالثة شيكاغو لعدم تمكنها من الحمل والإنجاب بشكل طبيعي بعد طفلها سانت لانها تعرضت خلال الولادة لنزيف في الرحم.وتعد هذة الواقعة الأكثر جدلًا لان اللجوء لرحم سيدة أخرى من أجل الانجاب أمر غر معتاد وغريب للبعض.





خلافاتها مع زوج شقيقتها:

بعد انتشار فيديو خيانة لاعب كرة السلة الشهير تريستان تومسون لشقيقتها كلوى كاردشيان مع سيدتين، اتخذت كيم موقفا صارمًا بالهجوم على تومسون كنوع من الدعم لشقيقتها خلال ظهورها في برنامج Ellen show.



ولكن بعد التصالح بين كلوي وتريستان، أضطرت كيم لمصالحة زوج شقيقتها من جديد وطلبت منه في أحد الفيديوهات التي نشرتها أن يعيد متابعتها مجددا على انستجرام بعد أن منحها " بلوك" بسبب تصريحاتها ضده.



طلاق بعد 72 يومًا:

بعد 72 يومًا من زواجها من لاعب كرة السلة كريس هامفريز، طلبت كيم الطلاق منه بسبب خلافات لا يمكن التصالح بسببها.



