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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي بوفد من مركز معلومات مجلس الوزراء

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك لبحث التعاون المشترك بين المركز والمحافظة فيما يتعلق بمجال المعلومات والبيانات فى مختلف القطاعات الموجودة بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مركز المعلومات في مد الأجهزة التنفيذية بكافة البيانات والأرقام التي تساعد متخذي القرار وكذلك المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ علي ضرورة التحديث المستمر لتلك البيانات بصورة دائمة لاسيما بأن بورسعيد ضمن ال١٠ محافظات الأولي علي مستوي الجمهورية لتطوير مراكز المعلومات.

وأضاف بأن بورسعيد ستكون المحافظة الرقمية الأولي علي مستوي الجمهورية مما يتطلب الأمر بأن يكون مركز المعلومات علي مستوي من الإمكانات وطالب المحافظ بتنظيم ورش عمل لتدريب العاملين وصقل مهاراتهم.

ومن جانبهم أكد وفد مركز معلومات مجلس الوزراء بأن التطوير يتم من خلال عدد من المحاور: 
المحور الأول: محور الأجهزة والمعدات من خلال دعم مراكز المعلومات بالأجهزة والمعدات الحديثة، والثانى: محور التدريب وتنمية القوى البشرية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، والثالث: محور البرامج و النظم من خلال توفير نظام المكتبات الآلى بإدارة المكتبة بمركز معلومات المحافظة لخدمة مجتمع الباحثين بالمحافظة، ومحور معلومات ودعم القرار من خلال : تبادل المعلومات و البيانات و عمل الدراسات و التقارير لدعم متخذ القرار ورصد إجراءات وجهود المحافظات فى التصدى للمشكلات والقضايا.
محافظ بورسعيد يلتقي بوفد من مركز معلومات مجلس الوزراء
محافظ بورسعيد يلتقي بوفد من مركز معلومات مجلس الوزراء
محافظ بورسعيد يلتقي بوفد من مركز معلومات مجلس الوزراء
محافظ بورسعيد يلتقي بوفد من مركز معلومات مجلس الوزراء
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