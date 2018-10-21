ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

البرلمان يحيل قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة لدراسته

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:43 م
د. علي عبدالعال رئيس
د. علي عبدالعال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أحال مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، الخاص بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، إلى اللجنة العامة لدراسته.

جاء ذلك اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، والذى ألقى بيان بشأن طلب فرض حالة الطوارئ.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

هجوم على سفارة كندا في اليونان

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه بأسماء الأطباء المعالجين

نتيجة مباراة ليفربول امس أمام هدرسفيلد

مقتل 17 وإصابة 30 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

قرار عاجل من وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

في دقيقتين.. وصفة لتحضير سلطة الكول سلو.. فيديو

تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

الخطيب: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من البطولات والألقاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو
محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟