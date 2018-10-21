الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تتابع توزيعها في محافظة سوهاج

أكد د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى أنه بناء على تعليمات د .عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم ومساندة الفلاح وعدم تركه فريسة لتلاعب التجار وضرورة توفير جميع مستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة وبالتنسيق مع د. عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة قام رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمرور على منافذ توزيع وبيع التقاوي فى مراكز محافظة سوهاج وهي المراوغة، طهطا، جهينة ومدينة سوهاج.



وأضاف حاتم أنه ضبط بعض التجاوزات في أسعار البيع المعتمد من الوزارة وقام على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة الميدانية لكافة المنافذ ومراقبة الأسعار وخصوصا من الجهات المعنية والتي تقوم ببيع التقاوي، كما ناشد الأخوة المزارعين وضرورة إبلاغ أي جهة رسمية عن أي تجاوزات في الأسعار.



وقال إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي هي الجهة المنوط بها إنتاج التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية وبأسعار مناسبة لجميع المزارعين و العمل على عدم التلاعب في الأسعار.