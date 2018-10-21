توقيع كتاب عوالم الإنسان المجهولة بمكتبة مصر الجديدة.. غدا

أعلن الدكتور نبيل حلمى سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة ستعقد ندوة، وحفل توقيع كتاب "عوالم الإنسان المجهولة" للدكتورة رباب الششتاوى خبيرة علوم الطاقة وعلوم ما وراء الطبيعة في السابعة مساء غد الاثنين.



وأشارت إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة،إلى أن هذا الكتاب الذى صدر عن سلسلة "كتاب اليوم.. أخبار اليوم" يمثل تأملات فى علوم لطاقة وما وراء الطبيعة، حقائق لم تعرفها من قبل عن علم "القبالة" والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائى والطاقة البشرية والنظرية البشرية.



وأكدت الكاتبة خلال كتابها أن أعمال كل منا طاقات مختلفة فكلا منا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهى بذلك ترسم وتسجل حركتنا فى الكون، ويخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كى يتمكن البعض من رؤيتها، وهى ما تعرف بالهالات.

