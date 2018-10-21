عجوز في عمر طفلة.. آداليا ضحية متلازمة بروجيريا

الموسيقى والرقص وحب الملابس، كلها أمور شغفت بها آداليا مثلها مثل الفتيات في سنها، ولكن "آداليا" البالغة من العمر 6 سنوات، لا تبدو مثل الفتيات الأخريات في صفها.



فدائمًا ما تقع الطفلة الصغيرة فريسة للتهكم والسخرية بسبب شكلها، فعلى الرغم من كونها في الـ 6 من عمرها إلا أنها تبدو سيدة عجوز في خريف عمرها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.



ويعود السبب في ذلك بسبب ما تعانيه الطفلة "آداليا" من مرض متلازمة هوتشينسون-جيلفورد بروجيريا، وهي حالة وراثية نادرة تجعل جسدها أسرع من المعتاد وأعطتها جسد امرأة عجوز.



وبرغم شكلها الكبير والسخرية إلا أنها أجبرت ملايين على حبها، فقد يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 13 مليون متابع.



أخذت "آداليا" من الشيخوخة كل شيء بما فيها مشكلاتها الصحية، فهي تعاني فقدان البصر، الفشل الكلوي ومشاكل بالقلب.



فقد لا تعيش الطفلة الإسترالية سوى 7 سنوات أخرى فقط، فمتوسط عمر الأطفال المصابين بهذا المرض هو 13 عامًا، "آداليا "ليست وحدها التي تعاني من هذا المرض النادر لكن هناك حوالي 100 طفل يعانون من هذه الحالة بجميع أنحاء العالم.

