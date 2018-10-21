ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

عجوز في عمر طفلة.. آداليا ضحية متلازمة بروجيريا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:06 م
صدى البلد
نهى حمدي
الموسيقى والرقص وحب الملابس، كلها أمور شغفت بها آداليا مثلها مثل الفتيات في سنها، ولكن "آداليا" البالغة من العمر 6 سنوات، لا تبدو مثل الفتيات الأخريات في صفها.

فدائمًا ما تقع الطفلة الصغيرة فريسة للتهكم والسخرية بسبب شكلها، فعلى الرغم من كونها في الـ 6 من عمرها إلا أنها تبدو سيدة عجوز في خريف عمرها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

ويعود السبب في ذلك بسبب ما تعانيه الطفلة "آداليا" من مرض متلازمة هوتشينسون-جيلفورد بروجيريا، وهي حالة وراثية نادرة تجعل جسدها أسرع من المعتاد وأعطتها جسد امرأة عجوز.

وبرغم شكلها الكبير والسخرية إلا أنها أجبرت ملايين على حبها، فقد يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 13 مليون متابع.

أخذت "آداليا" من الشيخوخة كل شيء بما فيها مشكلاتها الصحية، فهي تعاني فقدان البصر، الفشل الكلوي ومشاكل بالقلب.

فقد لا تعيش الطفلة الإسترالية سوى 7 سنوات أخرى فقط، فمتوسط عمر الأطفال المصابين بهذا المرض هو 13 عامًا، "آداليا "ليست وحدها التي تعاني من هذا المرض النادر لكن هناك حوالي 100 طفل يعانون من هذه الحالة بجميع أنحاء العالم.
عجوز في عمر طفلة.. آداليا ضحية متلازمة بروجيريا
عجوز في عمر طفلة.. آداليا ضحية متلازمة بروجيريا
عجوز في عمر طفلة.. آداليا ضحية متلازمة بروجيريا
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ميدو يبيع اللبن بالزمالك

صحف السعودية تبرز إشادات مصر والبحرين والإمارات بتوجيهات الملك سلمان.. المملكة توجه صفعة قوية للمتربصين بعد وفاة خاشقجي.. ونيابتها تعطي درسا لا ينسى لكل الأوساط

خبير أرصاد: أمطار ورياح مثيرة للرمال على معظم الأنحاء الأسبوع الجاري

فارق العمر بين أحمد فلوكس وهنا شيحة

محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

ممدوح حمزة يحيى تركيا وينتقد الإعلام المصرى ونشطاء يهاجمونه.. صور

محمود الخطيب: الأهلي نادى القرن في إفريقيا والعالم العربي.. فيديو

الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر أساس سد ماجوفولي

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات داليا البحيري

الخطيب: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من البطولات والألقاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

فيديو

برلماني: تشكيل لجنتين لبحث زيادة أجور الموظفين.. فيديو
تعليق صادم من ليلى غفران عن حبس سعد لمجرد مجددا.. فيديو
الزراعة: نعمل على تطوير الاستزراع السمكي.. فيديو
أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو
برلماني يوضح أهم محاور منتدى شباب العالم القادم بشرم الشيخ.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟