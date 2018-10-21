محمود مغربي: مشروع الـ100 ألف صوبة يساعد على زيادة الصادرات.. فيديو

قال الدكتور محمود مغربي، عميد كلية الزراعة بجامعة بنها، إن مشروع الـ100 ألف صوبة التي تقوم به وزارة الزراعة حاليًا، يفسح لنا المجال في توفير كمية كبيرة من المنتجات الزراعية، وبالتالي فتح باب التصدير.



وتابع "مغربي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، الأحد، أن الزراعة داخل الصوب يتحكم ويقلل بشكل كبير من استخدام المبيدات، الأمر الذي يساعد على سهولة عملية التصدير، حيث أن المنتجات التي تصدر للخارج يتم فحص عينة منها، للتأكد من خلوها من أي مبيدات أو مواد كيميائية.



وأشار "مغربي" إلى أن هذا المشروع جاء بالتعاون بين وزارة الزراعة وبين الهيئة العربية للتصنيع.

