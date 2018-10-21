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حوادث

جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكنت إدارة تفتيش الركاب بمنفذ الجونة البحرى برئاسة هشام سعد محمود مدير تفتيش الركاب، من إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي (دولارات) والخرائط الملاحية وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وقانون لمكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وتفتيش البحارة المصريين والأجانب الذين يقومون بالعمل فى تشغيل السفن بمنفذ الجونة البحري ببورفؤاد، اشتبه غريب عبد الغني الجداوي مأمور المنفذ فى م . ش مندوب أحد التوكيلات الملاحية والذى كان مرافقا لـ 4 بحارة فلبينين لتعيينهم ( توصيلهم وتسليمهم للقبطان ) على أحد المراكب ومعه شنطة بها أوراقه الخاصة.

وبالعرض على هشام سعد محمود مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تكليف غريب عبد الغني الجداوي مأمور المنفذ وأشرف عبدالقادر بإدارة تفتيش الركاب لتفتيش شنطة البحار فتبين وجود 15 ألف دولار وبعض الخرائط الملاحية.

قرر السيد عمر السعيد مدير عام تفتيش الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.
جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور
جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور
جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور
جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور
جمارك منفذ الجونة البحري ببورفؤاد تحبط تهريب خرائط ملاحية.. صور
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