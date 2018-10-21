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بروتوكول تعاون بين مصر للسياحة وجامعة أسيوط

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمد الغزاوى ايهاب عمر
وقعت شركة مصر للسياحة اليوم، الاحد، بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط لتقديم جميع الخدمات السياحية من سياحة داخلية وخارجية ودينية وطيران.

وقال الدكتور أيمن زكريا مدير عام فندق بورسعيد مصر للسياحة إن البروتوكول تم توقيعه اليوم بمقر الجامعة من قبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورشاد رفاعي رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة والعضو المنتدب.

وأكد زكريا أن البروتوكول يأتي في إطار تحرك مجلس الإدارة برئاسة رفاعي في خارطة الطريق التي رسمتها الشركة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصعيد مصر.

حضر توقيع البروتوكول السيدة مها الشناوي رئيس قطاع الفروع بمصر للسياحة ومؤمن عاطف مدير فرع مصر للسياحة بأسيوط.

بروتوكول تعاون بين مصر للسياحة وجامعة أسيوط
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