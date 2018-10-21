ندوة لمناقشة حارة النصارى في دار الكتب.. الثلاثاء المقبل

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة في الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل، لمناقشة كتاب "حارة النصارى" للكاتب شمعي أسعد، عن دار دوّن للنشر.



يتحدث في الندوة كل من الكاتب شمعي أسعد مؤلف الكتاب، والشاعر جمال بخيت، والكاتب الصحفي محمد هشام عُبيّه، والكاتب الصحفي سليمان شفيق.



تأتي الندوة ضمن برنامج النشاط الثقافي لدار الكتب تحت عنوان "صالون الشباب ولقاء الأجيال"، ويستضيف الصالون نخبة من شخصيات المجتمع المصري، في إطار خطة الدار التي تتوازى مع استراتيجية التنمية المستدامة بما يحقق مبادئ الوحدة الوطنية وقبول الآخر.



ويلقى على هامش الندوة، عدد من القصائد للشعراء سهير سليم، السعيد عبد الكريم، محمود حسن، وفاء أمين ويعلق على القصائد الشاعر والمسرحي علي أبو سالم.