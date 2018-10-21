رئيس الوزراء يكشف للنواب أسباب مد حالة الطوارئ 3 أشهر

أرجع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفي مدبولي قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.



وأضاف خلال البيان الذى ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، بشأن الأسباب والظروف الذى دعت لإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لثلاثة أشهر، "نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تأتى ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الأمني".



وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الإمكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.



وجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة للارهابيين، وتابع "ونواجه الأعمال الارهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".