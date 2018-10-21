نقل مخازن أسفل الكبارى بالجيزة تجنبا للحرائق والسرقات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالانتهاء من نقل جميع المخازن التابعة لهم المتواجده أسفل الكبارى خلال 48 ساعة كحد أقصى.



وقال المحافظ فى تصريحات له، إن كل رئيس حى ومدينة ومركز مسئول مسئولية كاملة عن المخازن التابعة له وسيتم محاسبة أى مقصر فى العمل.



وكلف المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التأمين اللأزم للمخازن ضد أخطار السرقة والحريق والتلف.



وشدد المحافظ خلال جولاته لتفقد أعمال نقل مخازن الاشغالات على عدم الاحتفاظ بإسطوانات البوتاجاز والزيوت والبنزين والأخشاب أو اى مواد قابلة للاشتعال داخل المخازن حفاظًا على حياة المواطنين والمنشآت.



وقال اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة إنه تم توجيه الوحدات المحلية بتشكيل لجان للتصنيف والتسعير والبيع والبت لجميع الأصناف الموجودة بمخازن الإشغالات التابعة لهم والتى لم يتقدم أصحابها لإستلامها رغم إخطارهم .



وأشار إلى أنه سيتم نقل المخازن التابعة للأحياء والمراكز والمدن لمناطق أخرى مع تأمينها بالشكل الذى يضمن عدم حدوث أى مشكلات بها مستقبلًا.