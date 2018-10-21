محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد بسبب الأمطار الرعدية

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة تحسبًا لسقوط الأمطار، طبًقا للإشارة الواردة لغرفة عمليات المحافظة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



ومن المتوقع ظهور السحب المنخفضة على أنحاء البلاد، التي ستؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على كافة أنحاء مدن المحافظة، قد تصل إلى أمطار رعدية على حلايب وشلاتين.



وناشد "عبدالله" المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، مصدرًا تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

