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سيارات

ماركيز يحقق لقبه الثالث في بطولة العالم للدراجات النارية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
مصباح المصرى
حقق مارك ماركيز لقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم للدراجات النارية للفئة الأولى بانتصاره في جائزة اليابان الكبرى بعد سقوط منافسه على اللقب أندريا دوفيتسيوزو في اللفة قبل الأخيرة أثناء محاولة اجتياز متسابق هوندا.

وتساوى الإسباني ماركيز (25 عامًا) مع الاسترالي ميك دوهان في نيل اللقب للمرة الخامسة ولا يتفوق عليهما سوى الايطالي فالنتينو روسي (سبعة ألقاب) ومواطنه جياكومو أجوستيني (ثمانية ألقاب).

ووسع ماركيز الذى نال لقبين سابقين في حلبة موتيجي، الفارق إلى 102 من النقاط مع دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم.

وانطلق دوفيتسيوزو من الصدارة وحافظ على المقدمة في معظم فترات السباق قبل أن يضغط ماركيز، الذي انطلق من المركز السادس، قبل أربع لفات على النهاية.. وظل ماركيز يتعقب منافسه الايطالي معظم الوقت حتى تملك التوتر من متسابق دوكاتي ليتخلى عن الصدارة.. وحاول دوفيتسيوزو اجتياز ماركيز في اللفة قبل الأخيرة لكنه ضغط أكثر من اللازم ليسقط من دراجته وتعافى لكنه أنهى السباق في المركز 18.

وأدرك ماركيز أنه ضمن اللقب الخامس عندما أكمل اللفة الأخيرة وهو يحتفل.

وقال بعد الاحتفال مع فريق هوندا ”إنه شعور رائع حقا“.

وأضاف ”بعد سباق أراجون شعرت وتخيلت أن الحسم سيكون هنا لكن الأمر الجيد هو انتهاز أول فرصة لحسم اللقب“.

وكان ماركيز يطارد دوفيتسيوزو في صراع مثير بسباق تايلاند وانتزع الفوز في اللفة الأخيرة في سيناريو مشابه.

وتابع ماركيز ”كنت قادرا على ملاحقة أندريا ثم قررت اتباع نفس الأسلوب في سباق تايلاند بالهجوم قبل اللفة الأخيرة..ضغطت بقوة وارتكب أندريا خطأ. أنا محبط لأنه كان يستحق الصعود معنا لمنصة التتويج“.. وسيتعين على دوفيتسيوزو، وصيف البطل ماركيز في 2017، الانتظار لعام آخر لتحقيق لقبه الأول في البطولة.

وقال ماركيز ”إن الصراع مع دوفيتسيوزو كان مذهلا طيلة العام. كان منافسا رائعا ويمضي في طريقه بسرعة كبيرة“.

وحقق البريطاني كال كراتشلو متسابق ال.سي.ار هوندا المركز الثاني بعد أداء رائع في ملاحقة ماركيز ودوفيتسيوزو حتى الرمق الأخير.
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