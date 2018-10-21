قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن العملية الشاملة سيناء 2018، لا تقتصر على سيناء فقط، مؤكدًا أن القوات البحرية تؤدي مهامها بكل شجاعة وتساهم مع باقي وحدات الجيش في العملية الشاملة.



وأضاف في لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأحد، أن القوات البحرية ملتزمة بتأمين حدود مصر الاستراتيجية، لافتًا إلى أن حجم التجارة التي تمر في البحر الأحمر تقدر بـ 10% من حجم التجارة العالمية وتتطلب تحرك الأمن القومي المصري لتأمين حركة التجارة العالمية والإسهام في الأمن البحري بصفة عامة.



وأشار قائد القوات البحرية إلى أن هناك 22 ميناءً محوريًا مطلوب تأمينها، وأن المستثمر لن يقوم بتنفيذ إجراءات الاستثمار إلا في دولة شعر فيها بالأمان الكامل.