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رياضة

محمد كامل: حققت كل أحلام حياتي بالحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:09 م
محمد كامل رئيس شركة
محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن
مى فهمى - عمرو الحلوانى
قال محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، إنه حقق كل أحلام حياته، بعد أن نجح في الحصول على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة، مشيرا إلى أنه حريص على حقوق رعاية كل الأندية المصرية.

وأردف كامل باكيا: "أحاول أن أتماسك، دموعي تغلبني، رعاية النادي الأهلي شرف كبير بالنسبة لنا، تعبنا كثيرا وانتظرت سنوات طويلة حتى حققت حلم الحصول على رعاية النادي".

واستطرد قائلا: "تم إبلاغنا مساء أمس أننا حصلنا على حقوق رعاية النادي الأهلي، وطوال الفترة الماضية بذلنا مجهودا كبيرا، حتى توصلنا إلى الاتفاق النهائي".

وعاد ليقول: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مختلف جدا داخل غرف التفاوض، لقد راوغنا وأرهقنا حتى انتهت الأمور على خير، شكرا لكل من ساعدنا للوصول إلى هذا الاتفاق، أشكر صديقي تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وعمرو وهبي المدير التنفيذي لسركة بريزنتيشن سبورتس وكل العاملين في الشركة".

وكانت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، حصلت على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل 500 مليون جنيه مصري.
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