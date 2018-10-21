ننشر كلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن حالة الطوارئ

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.





وفي مستهل كلمته أمام مجلس النواب أعرب رئيس الوزراء عن خالص عزائه لأسر الشهداء البواسل من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين تصدوا ويتصدون بكل شجاعة وفداء لأى أعمال إرهابية تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها.





وقال مدبولي: إن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التى شهدتها وتشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا فى صفوف قوات الأمن القائمة على التأمين وكذا من المدنيين الأبرياء على حد سواء، إنما هى مجرد محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، بعد أن تم الكشف والقضاء على مخططاتهم الدنيئة، بفضل عزيمة وصلابة أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يخوضون حربًا فاصلة لدحر قوى الظلام، فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018، والتى كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذى اصطف خلف قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب الغاشم.





وأضاف رئيس الوزراء موجهًا حديثه لرئيس وأعضاء مجلس النواب: نحن ندرك جميعًا أن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، لذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة على مختلف الأصعدة للسير قدمًا فى تنفيذ خطط التنمية ولقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق إنجازات متعددة فى مجال التنمية وسرعة استعادة الاستقرار الأمنى .





وأشار مدبولي إلى أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة ولاستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب، قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15/10/2018، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2018.





وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى .





وأضاف مدبولي خلال كلمته أمام مجلس النواب: أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمه القانون، وإننا لنرجو العلى القدير، أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية، بجميع ربوع مصر.



