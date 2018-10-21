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رياضة

نتيجة مباراة برشلونة امس أمام إشبيلية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
إسراء أشرف
نتيجة مباراة برشلونة امس حقق فريق برشلونة، الفوز على نظيره إشبيلية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإصابة قوية، ولم يستطيع استكمال المباراة، وخرج في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وكشف نادي برشلونة أمس، عقب المباراة عن حجم إصابة ميسي ومدة غيابه، وأكد النادي الكتالوني في بيانًا رسميًا، أن الأرجنتيني سيغيب لمدة 3 أسابيع، بعدما تعرض لكسر في الذراع اليمنى.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد البارسا إلى النقطة 18، متصدرًا الليجا، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 16، محتلًا المركز الثالث.
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