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رياضة

محمود الخطيب: الأهلي نادى القرن في إفريقيا والعالم العربي.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:10 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
مى فهمى - عمرو الحلوانى
أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى أن ناديه مستمر وبقوة على الساحة المحلية والإفريقية، مشيرا إلى أن عقد برزنتيشن الجديد سيكون أحد أهم الموارد التى تساعد النادى على الوقوف بقوة والمنافسة على كافة البطولات كما هو معتاد فى السنوات الماضية.

وقال الخطيب أن الأهلى كبير ببطولاته مشيرا إلى إنه يعد مكسبا لأي مستثمر وشركة ترتبط اسمها باسمه كونه نادى القرن فى إفريقيا والعالم العربي أجمع .

وحصلت شركة بريزنتيشن سبورتس، على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.

كانت شركة صلة فسخت تعاقدها مع الأهلي من جانب واحد وبدون سابق إنذار وأعلنت إنهاء التعاقد رغم حصولها على الحقوق التجارية للنادي قبل بداية الموسم الحالي مقابل 500 مليون جنيه مصري.
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