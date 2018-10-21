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أخبار البلد

العقاري: خطة لتطوير بحيرة ادكو لتنمية الثروة السمكية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد العقاري نقيب الفلاحين أن خطة الدولة لتطوير بحيرة ادكو أمر جيد ويعمل على تشجيع وزيادة الإستثمار بالمنطقة، مؤكدا أنه إذا تمت عملية التطوير فإن ذلك يساعد على تنمية الثروة السمكية.

أضاف العقاري خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن بحيرة إدكو هى إحدى البحيرات السياحية والجاذبة لمشروعات استثمارية لإنشاء معامل ومزارع سمكية تساعد على تصدير الأسماك للخارج.

وتابع نقيب الفلاحين أن هناك خطة لتنمية البحيرة أهمها زيادة العمق، فضلا عن شق قنوات شعاعية، كذلك تطهير البحيرة وإزالة البوص والهيش وورد النيل، والتي تعيق عمليات الصيد.
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