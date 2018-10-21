محافظ المنوفية يكرم اللاعبين المشاركين فى بطولة الجمهورية لناشئي الجودو

كرم اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية اللاعبين الرياضيين أبناء المحافظة والمشاركين بالمشروع القومى لبطولة الجمهورية للناشئين للجودو مواليد 2007 وذلك خلال الفترة من 4/ 6 من سبتمبر 2018 بحضور سوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



أكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة المنوفية قد شاركت في بطولة الجمهورية للناشئين للجودو تحت سن 12سنة مواليد 2007 والمقامة على ملاعب استاد القاهرة بالصالة المغطاة، وقد حصلت المحافظة على مراكز متقدمة لعدد 4 لاعبين بالمشروع وهم اللاعبة سجدة موسى غنيم الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية بوزن 50ك، واللاعب زياد مهاب الفرماوى الحاصل على المركز الثانى والميدالية الفضية بوزن 42ك ، وعلى عمر نعمة الله الحاصل على المركز الثانى والميدالية الفضية بوزن 33 ك، وزياد إبراهيم جلال الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية بوزن 36 ك.



حيث كرم محافظ المنوفية الأبطال الرياضيين مقدمًا لهم شهادات تقدير وجوائز مالية، معربًا عن سعادته بهذه النتائج المشرفة التى تؤكد قوة الإرادة وصدق العزيمة والنية الخالصة في تحقيق الأهداف، مؤكدًا لهم على مواصلة النجاح لتحقيق المزيد من البطولات والمراكز الأولى لرفع إسم المحافظة عالية بين جميع المحافظات، موجهًا الشكر للمدربين على الجهد المبذول في إخراج هذا الجيل الذى يبنى مصر على علم ووعى.