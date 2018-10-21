مساعد وزير الداخلية للسجون: وجبات إضافية للعاملين ورعاية صحية متكاملة

تفقد اللواء زكريا الغمري مساعد الوزير لقطاع السجون معارض إنتاج الأثاث الخشبي والمنتجات الزراعية واللحوم الذي أقيم داخل سجن طرة.



وقال الغمري إن السجون لديها اكتفاء ذاتي من الصناعات ذات الجودة المحترمة، مشيرا الى وجود العديد من المصانع في سجون القناطر وأبو زعبل والإسكندرية.



وأشار إلى أن لدينا عروض الشباب لتجهيز أنفسهم مقابل ٥٠ ألف جنيه، مؤكدا أن السجناء العاملين والمنتحين يحصلون على وجبات إضافية نتيجة عملهم وفقا لما قررته منظمة الغذاء العالمية، مع رعاية صحية كاملة لكل السجناء العاملين وغيرهم.



وقد استعرض الغمري جميع المنتجات في المعارض الثلاثة وكشف عن فارق الأسعار للسلع المنتجة من داخل السجون عن غيرها في الخارج مشيرا إلى أنها موجودة في كل المنافذ.