ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير لتطهير بحيرة ادكو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن بحيرة ادكو من البحيرات المهمة كونها تدخل ضمن الثروة السمكية ومقصدا سياحيا مهما،  مشيرا إلى أنه فى الفترة السابقة إرتفعت معدلات التلوث فى مياه البحيرة وخفص الإنتاج السمكي.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير لتطوير بحيرة ادكو لتنمية الثروة السمكية وحمايتها من التعديات التي كانت تتم عليها مشيرا إلى ضرورة التوعية والحد من عمليات التلوث ومنع التعديات عليها.

وتابع النقيب العام للفلاحين أن الدولة قامت باختيار موفق لوجود نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للإهتمام وتطوير هذه القطاعات الهامة فى الزراعة والتي قامت بدورها بتفقد البحيرة ضمن الزيارة التي يقوم بها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لزيارة عدد من مشروعات الثروة السمكية، يرافقه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للانتاج الحيواني والسمكي والداجني.
loading...

ترشيحاتنا

جدل بين الجماهير السعودية بسبب إيقاف معاذ حسن

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

بعوامة أطفال.. مهاجر يهرب من تركيا لليونان

رسميا.. بريزنتيشن تحصل على حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات

في عيد ميلادها.. اسم كيم كارداشيان الحقيقي

الإمارات تعيد تسمية المسنين بلقب كبار المواطنين

أردوغان يهدم مسجدا تاريخيا في إسطنبول لبناء قصر لأمير قطر

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

موعد مباراة المصري القادمة أمام فيتا كلوب

قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو

6 مشروبات لا تتوقعينها تساعد على تخسيس البطن في أسرع وقت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

فيديو

تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو
قائد القوات البحرية: ملتزمون بتأمين حدودنا الاستراتيجية.. فيديو
محافظ أسيوط: نستهدف 2 مليون و400 ألف مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس سي.. فيديو
شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى
برلماني: تشكيل لجنتين لبحث زيادة أجور الموظفين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟