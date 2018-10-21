نقيب الفلاحين: وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير لتطهير بحيرة ادكو

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن بحيرة ادكو من البحيرات المهمة كونها تدخل ضمن الثروة السمكية ومقصدا سياحيا مهما، مشيرا إلى أنه فى الفترة السابقة إرتفعت معدلات التلوث فى مياه البحيرة وخفص الإنتاج السمكي.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير لتطوير بحيرة ادكو لتنمية الثروة السمكية وحمايتها من التعديات التي كانت تتم عليها مشيرا إلى ضرورة التوعية والحد من عمليات التلوث ومنع التعديات عليها.



وتابع النقيب العام للفلاحين أن الدولة قامت باختيار موفق لوجود نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للإهتمام وتطوير هذه القطاعات الهامة فى الزراعة والتي قامت بدورها بتفقد البحيرة ضمن الزيارة التي يقوم بها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لزيارة عدد من مشروعات الثروة السمكية، يرافقه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للانتاج الحيواني والسمكي والداجني.