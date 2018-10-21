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أخبار البلد

الشعبة المدنية تنظم يوم تفوق المهندس المدني بجامعة القاهرة.. 30 نوفمبر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
الديب ابوعلي
أعلنت شعبة الهندسة المدنية، بنقابة المهندسين، عن تنظيم يوم تفوق المهندس المدنى للسنة الخامسة على التوالى، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وتكرم الشعبة، بهذه المناسبة عددا من رواد الهندسة المدنية من أصحاب الإسهامات الهندسية والوطنية البارزة بناء على معايير محددة قامت لجنة من الشعبة بتحديدها، بالإضافة إلى تكريم أوائل خريجى دفعة الهندسة المدنية لعام 2018 من الكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة.

وطالبت الشعبة المدنية، عمداء الكليات والمعاهد الهندسية بسرعة إرسال أسماء أوائل الدفعات وتقديراتهم إلى النقابة تمهيدا للاحتفاء بهم وتكريمهم، لافتة إلى أنها ستقوم هذا العام بتكريم الخمسة الأوائل فى قسم مدني على الدفعة من كل كلية بالإضافة إلى الثلاث أوائل من المعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة.
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