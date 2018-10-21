تنفيذ أعمال تطهير البحر اليوسفي وإزالة المخلفات بمركز العدوة فى المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري أعمال تطهير البحر اليوسفي وإزالة كافة المخلفات من المجرى المائي، وذلك في إطار الحفاظ على سريان المياه وضمان وصولها إلى المزارعين لري أراضيهم.



أشرف على أعمال التطهير إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة وإبراهيم عطية واحمد خلف نائبا رئيس المركز وعاكف عبد السلام مدير التفتيش والمتابعة وهاني عيد رئيس حى شرق المدينة حيث تم رفع وإزالة المخلفات المتراكمة والحشائش والحيوانات النافقة باستخدام معدات الري.



أكد رئيس المركز استمرار العمل من قبل الوحدة المحلية لحين الانتهاء من تطهير البحر اليوسفي بالكامل موجهًا رؤساء الأحياء والوحدات القروية بتكثيف حملات التوعية وإرشاد المواطنين بالحد من إلقاء المخلفات بالمجاري المائية التي هي المصدر الأساسي للزراعات والالتزام بإلقاء المخلفات والتخلص منها بنقاط التجميع المحددة من قبل الوحدة المحلية من أجل بيئة نظيفة جميلة متطورة.



وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بتفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية وغيرها في مجاري المياه علي كامل أطوالها ومسطحاتها، وتحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.