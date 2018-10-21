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تعليم

محافظ بورسعيد يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:40 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية على مدارس المحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية الدراسية، حيث تم المرور على مدرسة محمد السيد التجريبية وتفقد عدد من الفصول والتقى بالطلاب،وأكد لهم أهمية الانتظام فى الحضور والإستفادة من معلميهم الذين يحرصون على التفانى فى توصيل المعلومة لهم، مشيرا إلى أن رقى الأمم يأتى من خلال التعليم، والتى تسعى إليه الدولة بشتى الطرق فى تطوير مناهجها وتوفير كافة السبل لأبنائها للنهوض بها.

وأكد المحافظ أن المدرسة تعمل على غرس روح الانتماء وحب الوطن لدي الطلاب وخلق روح التعاون والمشاركة بينهم، مشيرا إلى أن
المحافظة اتخذت عدة إجراءات للقضاء على الدروس الخصوصية، من أجل تعظيم دور المدرسة، مشددا على أهمية تكثيف الأنشطة الرياضية والترفيهية للطلاب بجانب العلم.
محافظ بورسعيد يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية
محافظ بورسعيد يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة تجريبية
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