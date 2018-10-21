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محافظات

رئيس مدينة السنطة يحيل مفتشين تموين للتحقيق.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:46 م
المرور على المنشآت
المرور على المنشآت والخدمات الحيوية
أحمد على
قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة مفتشين اثنين بالتموين، للتحقيق بسبب الأهمال فى متابعة ومراقبة المخابز المكلفين بها.

جاء ذلك القرار على خلفية قيام رئيس مدينة السنطة، بالمرور على المنشآت والخدمات الحيوية، بعدة قرى للوقف على مدى الانضباط الوظيفى، وتقديمهم الخدمات للمواطنين، والتعرف على المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

ورصد "هجرس" عدم تواجد مفتش التموين المكلف بمتابعة مخابز قرية بقلولة وعدم حضوره منذ أسبوع، لمتابعة ومراقبة المخابز، وكذا عدم تواجد مفتش التموين المكلف بمتابعة مخابز قرية الأنبوطين وعدم حضوره منذ 3 أيام.
رئيس مدينة السنطة يحيل مفتشين تموين للتحقيق.. صور
رئيس مدينة السنطة يحيل مفتشين تموين للتحقيق.. صور
رئيس مدينة السنطة يحيل مفتشين تموين للتحقيق.. صور
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