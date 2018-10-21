محافظ بورسعيد يلتقي بعدد من المواطنين خلال جولته اليوم

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم "الاحد" ببعض أهالى المحافظة، حيث استمع لملاحظاتهم وشكواهم المتعلقة بالإسكان والخدمات المختلفة.. ووجه محافظ بورسعيد بدراسة المشكلات والسعى لحلها فورا مع الجهات المعنية في إطار القانون.



وأكد المحافظ للمواطنين بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مضيفا أن هناك تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء بالتفاعل الفوري مع جميع مطالب المواطنين.



وطالب المحافظ خلال جولته من المواطنين بتوعية أبنائهم بضرورة استغلال جميع فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لا سيما بأن المحافظة تشهد في الوقت الحالي العديد من المشروعات الكبرى.