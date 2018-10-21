اريانا غراندي تتهرب من المصورين في نيويورك.. صور

التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للمغنية الأمريكية اريانا غراندي في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، أمس السبت، وهي تتجول برفقة والدتها جوان.



وفور أن لاحظت اريانا وجود عدسات كاميرات حولها قامت بإخفاء وجهها بالنظر في اتجاه آخر، وذلك بعد مرور أسبوع على انفصالها عن خطيبها بيتي ديفيدسون.



جدير بالذكر أن أريانا لا زالت تحب "بيتي" كثيرًا ولكن هناك بعض الأمور التي أدت إلى انفصالهما أكبر من حبهما، مثل وفاة حبيب أريانا السابق المغني الأمريكي ماك ميلر الذي كان بمثابة نقطة الانهيار لعلاقتهما التي لم تستمر طويلًا.



وارتبطت أريانا بــ"بيتي" في شهر مايو الماضي ثم تمت خطوبتهما في يونيو وبدأ الثنائي التحضير لحفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته العام المقبل.

