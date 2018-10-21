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برلمان

برلماني يطلب باستدعاء 4 وزراء بسبب مراكز التدريب المعطلة بالسويس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:28 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال
معتز الخصوصى
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن السويس، طلبا إلى الدكتور علي عبد العال باستدعاء 4 وزراء بسبب مراكز التدريب المعطلة في المحافظة.

وأضاف كمال فى طلبه أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزراء القوي العاملة والتنمية المحلية والإسكان ووزارة البترول حول مراكز التدريب المعطلة بالسويس وارتفاع نسب البطالة بين شبابها.

وأكد عضو مجلس النواب أن المشاكل المتعددة التي تعاني منها السويس فى موضوعات التنمية البشرية وما يخص التدريب الفني والمهني للشباب وما يتعلق باحتياجات سوق العمل، أدت إلى ارتفاع زيادة البطالة بين شباب المحافظة التى تتصدر المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالرغم من وجود عدد كبير من مراكز التدريب المهني بعضها تابع للهيئات والشركات العامة والآخر تابع لمديريات الخدمات الحكومية.

وكشف النائب عن مفاجأة عن وجود مركز للتدريب المهني الجديد التابع لوزارة القوي العاملة معطل منذ 2013 وحتى الآن لم يتم افتتاحه، مشيرا إلى أن نصيب السويس من حصة التدريب المهني من خلال المشروع القومي للتدريب غير معلن ولا يصب فى مصلحة شباب المحافظة.

واختتم النائب طلبه بضرورة استدعاء وزراء القوي العاملة والتنمية المحلية والإسكان ووزارة البترول وتحويله طلب الإحاطة إلى لجنة القوي العاملة.
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