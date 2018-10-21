في عيد ميلادها.. اسم كيم كارداشيان الحقيقي

تحتفل نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ 38 اليوم، محققة إنجازات في عالم سوشيال ميديا بوصول عدد متابعيها لـ 119 مليون متابع بالإضافة لإطلاقها خط مكياج يحمل اسمها.



ولكن كيم هو ليس اسمها الحقيقي بل هو اختصار لاسم كيمبرلي، وبين شقيقاتها هي الثانية في الترتيب بعد كورتني كارداشيان ذات الـ39 عامًا.



واكتسبت كيم كارداشيان شهرتها من مسلسل keeping up with kardashians الذي يعرض أسبوعيا ويكشف عن تفاصيل حياة نجمات عائلة كارداشيان.

