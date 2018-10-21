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وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:31 م
وكيل صحة البحر الأحمر
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب
إبراهيم جادالله
قام الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بزيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية والحضانة والأشعة والأقسام الداخلية والغسيل الكلوي، وتم أيضا مراجعة عقود الصيانة لمحطة معالجة المياه بوحدة الكلى.

كما تفقد "مرعى" الخدمات المكملة التعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وتم تكليف إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بمراجعة مخازن الأدوية بالمستشفى والتأكد من توافر الاشتراطات، واطمأن على تواجد الطاقم الطبي ومراجعة جدول النوبتجيات وأوصى سيادته بالالتزام بالزي الرسمي.

شملت الجولة أيضا تفقد المبنى الجديد لمستشفى رأس غارب الجديد، والذي من المقرر استئناف العمل به الأسبوع القادم.
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور
وكيل صحة البحر الأحمر في زيارة مفاجئة لمستشفى رأس غارب.. صور
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