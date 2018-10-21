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ثقافة

هدايا تذكارية من الآثار لحضور احتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:28 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلنت وزارة الآثار أنها ستقدم هدايا لحضور احتفالية تعامد الشمس علي معبد الملك رمسيس الثاني بمعبده بمنطقة آثار أبو سمبل، والتي تتزامن مع مرور ٥٠ عاما على عملية إنقاذ ونقل معبدي أبو سمبل يوم ٢٢ سبتمبر ١٩٦٨.

وكشفت الوزارة أنها ستهدي جميع الحضور حقيبة تذكارية لتخليد ذكرى ٢٠٠ عام علي اكتشاف المعبد والتي تم تجهيزها العام الماضي بالتعاون مع منظمة اليونسكو خصيصا لهذا الاحتفال. 

وتضم الحقيبة بعض الهدايا التذكارية منها كتيب عن تاريخ المعبدين وعن عملية إنقاذهما ونقلهما إلي المكان الحالي لهما، بالإضافة إلي ميدالية وقلم وكوب وتيشيرت عليهم صورة لمعبد الملك رمسيس الثاني بابو سمبل وشعار الوزارة واليونسكو.
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