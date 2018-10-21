طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

تزينت وتجملت طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولى بشعار منتدى الشباب الدولى الذى يعقد بمدينة السلام 3 نوفمبر القادم وقد دعمت وزارة الطيران المدنى المطار بعدد من الحافلات المرسوم عليها شعار منتدى الشباب الدولي.



كان الفريق يونس المصرى وزير الطيران قد قام بجولة تفقدية أمس لمطار شرم الشيخ الدولى لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المشاركين فى منتدى الشباب الدولي.



قامت محافظة جنوب سيناء بالتجهيز للمنتدى وإعادة تجميل الشوارع والميادين وتعليق أعلام الدول المشاركة وزرع الزهور فى طريق السلام المؤدى لقاعة المؤتمرات.



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن جميع أجهزة المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء كافة الاستعدادات فى مدينة شرم الشيخ ليبهر جمالها العالم مرة أخرى.



وأضاف فودة أن سوف يتم افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى الجديدة الموازية للقاعة القديمة والموصلة بممر بين القاعتين مشيرا إلى أن القاعة الجديدة تتسع لأكثر من 5 آلاف مشارك.

