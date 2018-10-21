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حوادث

مساعد وزير الداخلية: لجان تفتيشية لمتابعة الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:51 م
اللواء خالد حمدي
اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان
مصطفى الرماح
قال اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تؤمن بالتمسك بقيم وحقوق الإنسان من منطلق أن الإنسان هو المستهدف من الأمن.

وأضاف- خلال كلمته فى المنتدى الثاني للسجون المصرية المنعقد بمنطقة سجون طرة -أن استراتيجية الوزارة تؤكد على التواصل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع وأن قطاع حقوق الإنسان له أهمية منذ نشأته لتفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة.

وأوضح أن وزارة الداخلية حريصة على تعظيم أواصر التعامل مع المنظمات المدنية وخاصة التي تهتم بحقوق الإنسان فيما تقدمه من تواصل ودعم لعدد من شرائح المجتمع.

تابع حمدي أن وزارة الداخلية حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية ومن منطلق ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة لتأهيل السجناء قبل خروجهم بـ٣ شهور والإفراج عن الغارمين وتوفير فرص عمل لهم وتعظيم حقوق السجناء داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان.

كما تم تسيير لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على السجناء والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على إمكان الاحتجاز ، ومتابعة الشكاوى الواردة الوزارة من جانب المواطنين خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم.
مساعد وزير الداخلية: لجان تفتيشية لمتابعة الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.. صور
مساعد وزير الداخلية: لجان تفتيشية لمتابعة الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.. صور
مساعد وزير الداخلية: لجان تفتيشية لمتابعة الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.. صور
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