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تعرف على إيجابيات قانون مزاولة الطب وتخفيض عدد سنوات الدراسة.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ندى فتح الله
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه بناء على قانون مزاولة مهنة الطب، سوف تصبح سنوات الدراسة 5 سنوات فقط بدلًا من 6 سنوات.

وأشار "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الأحد، إلى أنه بعد سنوات الدراسة لابد من أن يخضع الطالب لتدريب إلزامي لمدة عامين، ومن ثم اجتياز امتحان على مستوى كافة الجامعات، مشيرًا إلى أن الإمتحان خاص بتقييم القدرات العلمية التي اكتسبها الطالب خلال فترة دراسته.

ونوه "أبو العلا" إلى أن الفكرة من هذا التعديل أن الدراسة الطبية سابقًا كان الإتجاه العملي لها ضعيفا، ولذلك كان من المهم زيادة سنوات المزاولة العملية.

وأوضح "أبو العلا" أنه بموجب القانون لن يتلقى طبيب الامتياز تدريب فقط، ولكنه يتعلم 80% مما يزاوله الطبيب المقيم.
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